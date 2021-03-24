Зеленський затвердив стратегію щодо повернення Криму: опубліковано текст

Президент України Володимир Зеленський затвердив документ "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" та ввів його у дію своїм указом.

Про це повідомили у середу, 24 березня, на сайту Офісу президента. Додамо, що Стратегію деокупації Криму було затверджено Радою національної безпеки та оборони (РНБО) 11 березня.

"Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму", – вказано в повідомленні.

Крім того, Стратегія покликана продемонструвати міжнародній спільноті послідовність дій нашої держави в процесі повернення захопленого Росією українського півострова. Вона є закликом до захисту міжнародного права та встановлення миру.

Для цього Україна ініціює міжнародний переговорний процес, аби визначити способи деокупації Криму. Вони будуть ґрунтуватися зокрема на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності "Кримської платформи".

Повний текст Стратегії опублікували на сайті ОП. Стало відомо, що контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на її секретаря Олексія Данілова.

Основною метою документа є захист прав і свобод людини в Криму, захист громадян України, права та інтереси яких було порушено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. До цього переліку також входить низка питань зі сфери економічної політики, включно із санкціями проти осіб, які незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території.

Стратегія передбачає також велику роботу у напрямі екологічної, соціальної та гуманітарної політики. Крім того, Україна вживатиме всіх можливих заходів для реалізації інформаційної політики заради правдивого висвітлення подій у Криму.

Процес деокупації півострова передбачає міжнародну співпрацю, для якої Україна розвиватиме "Кримську платформу" як ключовий зовнішньополітичний інструмент.

Влада України розраховує на те, що ухвалена Стратегія забезпечить відновлення територіальної цілісності України, відбудову та розвиток економіки, соціальної і гуманітарної сфер Криму і повну його реінтеграцію.

Також очікується, що документ сприятиме відшкодуванню шкоди у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації та притягненню до відповідальності винних у кримінальних правопорушеннях за злочини проти миру та безпеки людства.

Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони затвердили державну Стратегію деокупацію і реінтеграції Криму та Севастополя, анексованих Росією 2014 року.

Документ складається з восьми пріоритетних напрямів, серед яких захист прав і свобод людини із залученням міжнародних організацій, а також розвиток "Кримської платформи", повідомив ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не збирається миритися з окупацією Росією Криму. Він висловив переконання, що "Кримська платформа" має шанси стати ефективним інструментом для повернення півострова.