Рада собралась на торжественное заседание: как празднуют 25-летие Конституции. Онлайн-трансляция

В понедельник, 28 июня, по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины Верховная Рада собралась на торжественное заседание. Перед народными депутатами после исполнения государственного гимна выступил президент Владимир Зеленский.

Также в зале парламента также присутствуют президенты Украины, члены Кабинета министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Ранее распоряжение о внеочередном заседании подписал глава парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба ВР.

"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, № 150, от 15 июня 2021 года "О праздновании 25-й годовщины принятия Конституции Украины" и во исполнение Постановления Верховной Рады Украины № 971-IX от 4 ноября 2020 года, торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится 28 июня 2021 года", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, День Конституции Украины ежегодно отмечается на государственном уровне 28 июня. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, в связи с чем украинцы получили три выходных дня подряд: 26, 27 и 28 числа.