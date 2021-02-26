В Украине хотят ввести контроль за двойным гражданством: СНБО попросил разработать закон

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 26 февраля, рассмотрел вопрос двойного гражданства украинцев. Кабинет министров должен разработать законопроект, который позволит следить за наличием второго паспорта.

В первую очередь это касается лиц, которые претендуют на государственные должности. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вопрос двойного гражданства. Есть определенные вызовы...Мы приняли решение, в течение двух месяцев Кабмин предложит законопроект в отношении тех лиц, которые имеют двойное гражданство", – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что власть хочет знать, нет ли у кандидатов на государственные должности какого-либо другого гражданства.

"Если человек хочет быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", – сказал секретарь СНБО.

Для контроля за двойным гражданством в Украине создадут специальный орган, а также введут многоуровневую систему верификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 26 февраля созвал еще одно заседание Совета национальной безопасности и обороны.