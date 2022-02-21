Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями Донбасса, – Данилов

Украинский президент Владимир Зеленский вечером понедельника, 21 февраля, созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно начались в 20:00, украинские политики обсуждают признание Россией "независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в ОП заявил, что по состоянию на 23.30 заседание еще не закрыто. "Заслушали доклад о ситуации на наших границах, заседание не закрыто, следующее состоится в ближайшее время", – сказал он.

Данилов отметил, что все члены СНБО находятся на своих местах, все работают 24/7. По его словам, в скором времени должен выступить глава государства и рассказать о реакции украинской власти на решение Путина.

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Также он подчеркнул: Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса.

Секретарь СНБО отметил, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

"Мы четко понимаем, что территория нашей страны – это Крым и все области, которые входят в нашу территорию в нашей Конституции. Мы действуем в соответствии с нашей Конституцией и законами, которые есть на нашей территории", – сказал Данилов.

На своей странице в Twitter глава украинского государства заявил, что созвал СНБО из-за заявлений, сделанных российскими чиновниками на заседании Совбеза РФ. Они поддержали "признание независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Позже стало известно, что Путин признал террористические организации.

Перед заседанием Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Сегодня также должны состояться переговоры Шольца с президентом России Путиным. Темой разговора должна стать ситуация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость "республик". Кроме того, террористы потребовали заключить дружбу с РФ, что предполагает сотрудничество в сфере обороны.