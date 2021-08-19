Зеленский снова созывает заседание СНБО: названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский созвал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится в пятницу, 20 августа.
Об этом сообщили источники РБК-Украина. Официально темы заседания пока не озвучены.
Накануне Зеленский ввел в действие решение СНБО "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".
В решении есть засекреченные поручения Кабинету министров, но некоторые были обнародованы:
за шесть месяцев провести инвентаризацию земельных участков, начинающихся за 30-50 метров от линии государственной границы. Определить владельцев и пользователей этих земель, кадастровые номера, целевое назначение и форму собственности.
прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу участков земель историко-культурного, природно-заповедного, другого природоохранного назначения шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.
передать эти земли в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины.
разработать и утвердить государственную целевую программу по обустройству границы.
обеспечить обустройство госграницы: установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений и проч.
укрепить берега украинской части пограничных водных объектов, вернуть их русла в прежнее положение в соответствии с документами, указанными в международных договорах о режиме госграницы. Также – обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят вопросы экологии. В частности – реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".