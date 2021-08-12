СНБО соберется на заседание по инициативе президента: названы вопросы повестки дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудят вопросы экологии. В частности – реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Эти темы уже обсудила межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов. Председательствовал на заседании секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства в четверг, 12 августа.

Отметим, что дата заседания СНБО касательно лесного хозяйства не была уточнена.

Как указал Данилов, страна имеет в активе более 10 млн га лесного фонда, что должно "приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу".

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"Мы должны заинтересовать каждую территориальную общину к участию в реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", – сказал секретарь СНБО.

На заседании 12 августа обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных ранее в этом году:

решением СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации";

указом Зеленского "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов".

Также речь шла о путях решения проблем лесоустройства – прежде всего в части учета, защиты, использования и восстановления лесов; реорганизации лесохозяйственных предприятий и совершенствования финансовой системы лесного хозяйства.

Участниками заседания были заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец, представители других профильных министерств и ведомств, общественных организаций, ученые, специалисты Аппарата СНБО.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле Зеленский произвел замену в составе СНБО. Так, в ведомстве начал работать министр внутренних дел Денис Монастырский вместо уволенного Арсена Авакова.