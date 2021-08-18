Кличко хотят отстранить от должности мэра Киева, ему готовят подозрение, – источники со 'Слуги народа'

Мэру Киева Виталию Кличко якобы могут объявить о подозрении и отстранить от должности главы КГГА. На его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в политической партии "Слуга народа". По их словам, сначала правоохранительные органы якобы получили поручение найти хоть какую-то информацию, которая могла бы дискредитировать мэра. А теперь правоохранители уже получили другое указание – вручить ему подозрение.

По информации источников, причиной этого является якобы попытка устранить Кличко с должности.

Объявление о подозрении, по словам собеседников, должно состояться до заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое проведут в пятницу, 20 августа.

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"Теперь указание – вручить мэру столицы подозрение. Ну и что, что в суде дело развалится, главное – заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается. Это должно произойти (объявление о подозрении. – Ред.) якобы до пятничного заседания СНБО" , – сказал собеседник.

Кроме того, как отметили источники, в Верховной Раде уже собирают подписи для созыва внеочередного заседания для того, чтобы рассмотреть вопрос об увольнении Чернышова с должности главы Минрегиона. Достаточное количество подписей – 150 – уже собрано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заявил, что массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, являются системным, политически мотивированным давлением. Он назвал это опасным прецедентом для всей страны.