Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите границы Украины: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Глава страны подписал соответствующий указ №367/2021.

Его текст был опубликован Офисом президента вечером в среду. Решения, касающиеся политики и конкретных действий в сфере защиты границы, СНБО принял 30 июля на заседании в тайном режиме. Вопрос поднимали и на заседании 16 июля, но тогда рассмотреть тему полностью не успели.

Указ президента №367/2021 вступил в силу со дня его опубликования. Ответственность за выполнение была возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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В решении Совета нацбезопасности и обороны есть засекреченные поручения Кабинету министров, но некоторые были обнародованы.

За шесть месяцев провести инвентаризацию земельных участков, начинающихся за 30-50 метров от линии государственной границы. Нужно определить владельцев и пользователей этих земель, кадастровые номера, целевое назначение и форму собственности.

Прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу участков земель историко-культурного, природно-заповедного, другого природоохранного назначения шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.

Передадуть эти земли в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины.

Разработать и утвердить государственную целевую программу по обустройству границы.

Обеспечить обустройство госграницы: установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений и проч.

Укрепить берега украинской части пограничных водных объектов, вернуть их русла в прежнее положение в соответствии с документами, указанными в международных договорах о режиме госграницы. Также – обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят вопросы экологии. В частности – реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".