Зеленский с послами Евросоюза и G7 прибыл на Луганщину. Фото

В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Там гарант примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Отметим, что вместе с украинским лидером на Луганщину в поселок Меловое отправились послы стран 'Большой семерки' (G7) и Европейского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии поездки в своем аккаунте в Twitter.

Сегодня, в День памяти и примирения, Владимир Зеленский напомнил украинцам, что этот праздник в нашей стране не заменяет 9 мая, он нужен для того, чтобы полнее понимать и беречь историю.

Напомним, 7 мая Владимир Зеленский провел встречу с высокопоставленными должностными лицами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Политики обсудили ситуацию на Донбассе и наращивание Россией вооружения вблизи украинской границы.

Перед этим представители стран Евросоюза посетили Луганскую область в районе проведения Операции Объединенных сил. Они пообещали донести правдивую информацию о ситуации на Донбассе Европейскому сообществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Госдепа США Энтони Блинкен обсудили войну на Донбассе.