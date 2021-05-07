Главы МИД стран ЕС побывали на Донбассе и узнали о провокациях террористов. Фото

Министры иностранных дел трех европейских страна посетили Луганскую область в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщает Госпогранслужба, иностранная делегация совершила поездку и на КПВВ "Счастье". На месте глава оперативно-военного управления полковник Андрей Тышкевич рассказал о провокациях со стороны оккупантов.

"Конечно, реакция пограничников мгновенная – ведь от нас зависят жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, а также наших военнослужащих и персонала других контрольных служб, задействованных в проведении процедур контроля лиц. Ведомство имеет достаточную вооруженность, а военнослужащие подготовлены для надлежащего и грамотного реагирования на любые провокации со стороны врага", – отметил он.

Иностранные министры сообщили, что обязательно донесут правдивую информацию о ситуации на Донбассе в Европейское сообщество и выразили всестороннюю поддержку от имени правительств своих стран.

Добавим, что на Луганщине вместе с министром иностранных дел Украины Василием Бондарем были: министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн и министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Госдепа США Энтони Блинкен обсудили войну на Донбассе.