Зеленский: День памяти и примирения – это не замена 9 Мая

В субботу, 8 мая, в День памяти и примирения президент Украины Владимир Зеленский напомнил гражданам, что этот праздник в нашей стране не заменяет 9 мая, он нужен для того, чтобы полнее понимать и беречь историю.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что, когда мы говорим "никогда снова", прежде всего имеем в виду "никогда не забыть" о том, что нацизм был абсолютным злом, а любое его оправдание заслуживает осуждения.

"Никогда не забыть, что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира. Уважать их – обязанность всех людей, а особенно – руководителей государств и других политиков", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в той кровопролитной войне украинцы воевали против нацизма вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и другими народами не для того, чтобы 76 лет спустя война снова забирала жизни наших граждан.

"Чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Помним. Побеждаем. И ценим жизнь", – написал гарант.

Напомним, в Украине менее половины опрошенных граждан убеждены, что отмечать на государственном уровне нужно обе даты – и День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта 2015 года.