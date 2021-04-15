Зеленский рассказал президенту Финляндии о концентрации войск России на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский проинформировал своего коллегу о концентрации российских войск на границе с Украиной.

"Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии", – идет речь в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Финляндию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности двух стран.

Особое внимание стороны уделили актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля между Ниинисте и президентом России Владимиром Путиным состоялся продолжительный телефонный разговор.

Президент Финляндии заявил о своей обеспокоенности ситуацией с безопасностью в Украине, связанной с перемещением российских войск.