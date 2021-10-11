Зеленский рассказал, кто уговаривает его не идти на второй президентский срок. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что дочь Александра отказывает его идти на второй президентский срок. Сам он не дает об этом однозначного ответа.

По его словам, все будет зависеть от того, выполнит ли он обещанное народу. Об этом, а также некоторыми планами семьи глава государства поделился в комментарии программе "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", – заверил Зеленский.

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Он добавил, что желание дочери понятно, ведь от его президентства больше всего пострадала именно она, а также его жена, родители.

На вопрос, куда собирается поступать 17-летняя Александра, которая в следующем году станет выпускницей в школе, гарант ответил, что только в вуз в Украине. В то же время подчеркнул, мол, самой девушке было бы удобнее учиться за границей.

"Только здесь (будет учиться. – Ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, то могла быть без охраны. Комфортнее где-то, но точно в Украине", – поделился он.

Девушка хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой. Однако, подчеркнул папа-президент, зная ее характер, она может еще и передумать.

Гарант также ответил, где будет жить его семья после окончания президентства, ведь собственный дом они продали и переехали в государственную резиденцию.

"Мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, купить дом уже готовый, сделать ремонт или землю и новый дом строить", – отметил Зеленский.

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