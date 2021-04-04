Зеленский рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО

Юрий Сергиенко Политика 17:08, 4.04.2021 Обновлено: 17:21, 4.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в получении плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Об этом говорится на его странице в Twitter. В своем посте глава государства поздравил партнеров с годовщиной Североатлантического договора.

"Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине", – сказано в сообщении.

Президент также добавил, что у Украины сильная армия, а власти продолжают необходимые реформы.

Twitter Владимира Зеленского.

Ранее в НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, сможет войти в состав НАТО после того, как это одобрят все страны-члены Альянса.

До этого генсек Йенс Столтенберг пообещал, что политическая и практическая поддержка Украины будут увеличены.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала щитом для Европы.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Судья Чаус после исчезновения оказался в Румынии – СМИ

Германия и Франция осудили Россию за эскалацию на Донбассе

В Николаеве продавцы выгнали полицию с рынка и продолжили работать несмотря на локдаун. Видео

Звезда "Школы" матом ответила "Миротворцу" и заявила, что не обязана любить Украину. Видео

Россия продолжила стягивать артиллерию к границе Украины: появились новые видео