Зеленский рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в получении плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Об этом говорится на его странице в Twitter. В своем посте глава государства поздравил партнеров с годовщиной Североатлантического договора.

"Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине", – сказано в сообщении.

Президент также добавил, что у Украины сильная армия, а власти продолжают необходимые реформы.

Twitter Владимира Зеленского.

Ранее в НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, сможет войти в состав НАТО после того, как это одобрят все страны-члены Альянса.

До этого генсек Йенс Столтенберг пообещал, что политическая и практическая поддержка Украины будут увеличены.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала щитом для Европы.