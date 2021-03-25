В НАТО назвали главное условие вступления Украины в Альянс

Украина, так же как и Грузия, смогут войти в состав НАТО, когда с этим согласятся все страны, которые являются членами Североатлантического Альянса.

Об этом в четверг, 25 марта, во время онлайн-выступления заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер. Он добавил, что пока точное время присоединения двух стран к Альянсу назвать невозможно.

"С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники сочтут, что Украина и Грузия в полной мере готовы присоединиться к Альянсу", – пояснил генсек.

Он напомнил о том, что, когда на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было сказано о том, что Украина и Грузия станут членами объединения, четкие сроки не определялись.

Столтенберг отметил, что Запад помогает двум странам приблизиться к членству в НАТО, в частности оказывает поддержку в реформации сферы безопасности, укреплении контроля над вооруженными силами и приближении к стандартам Альянса.

Напомним, ранее стало известно, что в НАТО планируют усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими и уважаемыми партнерами Североатлантического Альянса в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены агрессией России. В частности, они видят увеличение ракетной угрозы с ее стороны и намерены парировать такие действия.