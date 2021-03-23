Генсек НАТО пообещал усилить поддержку Украины и Грузии

В НАТО планируют усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими и уважаемыми партнерами Североатлантического Альянса в Черноморском регионе.

Заявление об этом 23 марта сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня встреч министров иностранных дел стран-союзниц. Его слова передает "Укринформ".

"Мы рассматриваем, как в дальнейшем укрепить наше партнерство на политическом и практическом уровне. Мы также приветствуем тот факт, что обе страны, Украина и Грузия, оказывают поддержку и помощь для различных операций и миссий НАТО", – отметил Столтенберг.

Усиление партнерства с соседями он назвал одним из главных положений программы НАТО-2030.

"В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути", – подчеркнул генсек организации.

Кроме того, он рассказал, что в ответ на агрессивное поведение России НАТО увеличило присутствие на суше, в море и в воздухе в регионе Черного моря и будет продолжать делать это в дальнейшем.

"Лучшим сигналом от нас для России может быть то, что мы выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, дислоцировали новые боевые группы в Восточной части Альянса. Мы имеем силы высокой готовности, мы увеличили оборонные расходы, мы проводим больше учений, и мы наращиваем наше сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это направляет четкое послание любому потенциальному противнику НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам социологического опроса, больше половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО (57%), еще больше – в Европейский Союз (69%).