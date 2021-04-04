Зеленський розраховує на отримання ПДЧ в НАТО

Юрій Сергієнко Політика 17:08, 4.04.2021 Оновлено: 17:21, 4.04.2021

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в отриманні плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter. У своєму пості глава держави привітав партнерів із річницею Північноатлантичного договору.

"Вітаю партнерів із НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні", – йдеться в повідомленні.

Президент також додав, що в України сильна армія, а влада продовжує необхідні реформи.

Twitter Володимира Зеленського.

Раніше в НАТО заявили, що Україна, як і Грузія, зможе увійти до складу НАТО після того, як це схвалять усі країни-члени Альянсу.

До цього генсек Єнс Столтенберг пообіцяв, що політична і практична підтримка України будуть збільшені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що українська армія стала щитом для Європи.

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