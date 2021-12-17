Зеленский провел встречу с послами G7 и ЕС: говорили о ситуации на границах и войне на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза. Во время разговора были подведены внешнеполитические итоги уходящего года и очерчены задачи на будущее.
Об этом сообщается на сайте главы государства. Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации с безопасностью на границах Украины и процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.
Также он рассказал участникам встречи о ходе реформ, в частности о разблокировании судебной реформы и запуске процесса деолигархизации.
Глава государства отметил следующие достижения и планы:
запуск Крымской платформы,
проведение результативного саммита Украина – ЕС,
продолжение развития отношений с ЕС и НАТО,
укрепление оборонных возможностей,
внедрение изменений в стране,
модернизация экономики.
В завершение Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае обострения ситуации у границ Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку от Европейского Союза. А вот о военной помощи речь не идет, ведь Соглашение об ассоциации оборонного альянса этого не предусматривает.
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Со своей стороны Германия и Франция пригрозили Российской Федерации последствиями, если та предпримет попытку вторжения в Украину.