Зеленский провел встречу с послами G7 и ЕС: говорили о ситуации на границах и войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза. Во время разговора были подведены внешнеполитические итоги уходящего года и очерчены задачи на будущее.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации с безопасностью на границах Украины и процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

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Также он рассказал участникам встречи о ходе реформ, в частности о разблокировании судебной реформы и запуске процесса деолигархизации.

Глава государства отметил следующие достижения и планы:

запуск Крымской платформы,

проведение результативного саммита Украина – ЕС,

продолжение развития отношений с ЕС и НАТО,

укрепление оборонных возможностей,

внедрение изменений в стране,

модернизация экономики.

В завершение Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае обострения ситуации у границ Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку от Европейского Союза. А вот о военной помощи речь не идет, ведь Соглашение об ассоциации оборонного альянса этого не предусматривает.

Ранее в НАТО заявили о большой и необычной активности войск РФ у украинской границы. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в случае вторжения времени на подготовку уже не будет.

Приближение возможного кризиса в Украине из-за военной агрессии России подтвердили и в Минобороны. По словам и. о. главы ведомства Анны Маляр, критической ситуация может стать уже этой зимой.

Со своей стороны Германия и Франция пригрозили Российской Федерации последствиями, если та предпримет попытку вторжения в Украину.