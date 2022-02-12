Зеленский провел разговор с Трюдо: Канада передаст Украине пакет финансовой помощи

Вечером 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Их основной темой стали дипломатические усилия по деэскалации ситуации вблизи украинских границ.

Об этом гарант сообщил в своем Twitter. По результатам разговора Канада предоставит Украине пакет макрофинансовой помощи, подтверждающий, по словам президента, дружеские отношения между государствами.

"Важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствуем решение Канады укрепиться с Украиной существенным финансовым пакетом. Еще один мощный сигнал того, что мы вместе!" – написал Зеленский.

Видео дня

Напомним, перед этим 12 февраля Зеленский провел телефонный разговор и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после беседы последнего с лидером РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил украинский гарант, он обсудил с французским коллегой работу в "нормандском формате", деятельность Трехсторонней контактной группы, а также последние международные переговоры.

"Ценим непосредственное участие Макрона в процессе деэскалации", – написал Зеленский.

По результатам двух телефонных разговоров с союзниками гарант подчеркнул в Telegram, что Украина имеет неизменную поддержку Франции по активизации мирного процесса в рамках "Нормандской четверки" и противостояния провокациям для деэскалации конфликта, а Канада и канадский народ – мощные союзники Украины.

Зеленский выразил благодарность партнерам за приверженность дипломатическому давлению на Россию, подтверждение пакета макрофинансовой помощи, продолжение и расширение военной тренировочной миссии Канады в Украине UNIFIER.

Как сообщал OBOZREVATEL: