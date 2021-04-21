Зеленский провел переговоры с генсеком ООН о Донбассе, Крыме и COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Донбассе, "Крымскую платформу", пандемию COVID-19 и вакцинацию.

Телефонный разговор украинского главы с генсеком ООН состоялся в среду, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава украинского государства поблагодарил собеседника за его усилия в преодолении вызовов, вызванных пандемией.

"Комплексная вакцинация – единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неровный", – сказал президент.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и ее мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года.

О чем еще разговаривали Зеленский и Гутерриш:

Президент проинформировал генерального секретаря о создании в Украине Центра противодействия дезинформации. Он должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Состоялся обмен мнениями относительно инициативы Гутерриша по разработке под эгидой Группы двадцати глобального плана вакцинации.

Зеленский заявил, что "Крымская платформа", которую Украина официально начнет проведением саммита в августе, вернет вопрос полуострова на международную повестку дня, запустит процесс деоккупации и станет практическим механизмом для защиты прав человека в Крыму уже сейчас.

Президент отметил важную практическую роль Мониторинговой миссии ООН по правам человека в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в видеообращении 20 апреля Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

Президент подчеркнул, что Украина намерена достигать мира дипломатическим путем, но готова в случае необходимости защищать свои территории.

Он также сказал, что Украина и Россия имели общее прошлое, но в будущее смотрят по-разному.