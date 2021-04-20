Зеленский: Украина и Россия по-разному смотрят в будущее, но это не проблема, а возможность

Украина и Россия имели общее прошлое, но в будущее смотрят по-разному.

Об этом в новом видеообращении заявил глава Украины Владимир Зеленский. Ролик опубликовала пресс-служба Офиса президента на YouTube-канале во вторник, 20 апреля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер в конце своей речи перешел на русский язык, отметив, что хочет отдельно обратиться к "северному соседу".

"Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум – возможность пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что 19 и 20 апреля на заседаниях советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня на Донбассе.

"Но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление", – сказал он.

Напомним:

Зеленский 20 апреля также предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

Президент подчеркнул, что Украина намерена достигать мира дипломатическим путем, но готова в случае необходимости защищать свои территории.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна.