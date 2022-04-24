Зеленский провел переговоры с Эрдоганом о войне в Украине: затронули пять главных вопросов

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, политики обсудили эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, а также гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, во время телефонного разговора также шла речь о вопросах, связанных с обороноспособностью Киева и угрозой глобальной пищевой безопасности.

"Отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных... Затронули вопросы, связанные с оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море", – сказано в сообщении.

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Отметим, после переговоров с украинским президентом Эрдоган намерен созвониться с главой Кремля Владимиром Путиным. Политик надеется, что это поможет организовать их встречу в Турции.

Напомним, ранее военный эксперт Игорь Козий заявил, что организация эвакуации украинцев из оккупированного Мариуполя возможна только при посредничестве Турции. По его словам, переговоры об этом должны проходить на высшем уровне между президентами обоих государств.