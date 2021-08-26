Зеленский призвал все стороны конфликта в Афганистане осудить теракт в Кабуле

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний теракт возле аэропорта Кабула. Зеленский призвал все стороны конфликта в Афганистане осудить терроризм.

Об этом глава государства сделал заявление в Twitter. Президент Украины выразил соболезнование семьям всех погибших во время серии взрывов, прогремевших в Кабуле, и пожелал выздоровления раненым.

"Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – подчеркнул Зеленский.

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