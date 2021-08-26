Зеленский призвал все стороны конфликта в Афганистане осудить теракт в Кабуле
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний теракт возле аэропорта Кабула. Зеленский призвал все стороны конфликта в Афганистане осудить терроризм.
Об этом глава государства сделал заявление в Twitter. Президент Украины выразил соболезнование семьям всех погибших во время серии взрывов, прогремевших в Кабуле, и пожелал выздоровления раненым.
"Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL :
26 августа в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. По разным данным, погибло от 20 до 72 человек, еще от 52 до 150 получили ранения.
Во время теракта в Кабуле погибли американские морские пехотинцы.
"Исламское государство" обнародовала заявление, в котором она взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле.