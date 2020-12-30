Зеленский присвоил высокие награды 14 воинам ВСУ, десятерым – посмертно

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Воины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил высокие военные награды 14 воинам Вооруженных сил Украины. При этом десять защитников были удостоены их посмертно.

Соответствующий приказ №601/2020 глава государства подписал 29 декабря. Документ обнародовали на официальном сайте главы государства. В частности, отмечается, что наградами для Героев почтили их личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден "За мужество" IIІ степени получили:

  • Бондарюк Владимир Владимирович (посмертно) – сержант

  • Волков Руслан Михайлович (посмертно) – матрос

  • Глущак Олег Казимирович – старший сержант в отставке

  • Коваленко Богдан Сергеевич (посмертно) – старший солдат

  • Куприков Алексей Николаевич (посмертно) – солдат

  • Лисин Алексей Васильевич (посмертно) – солдат

  • Лугин Игорь Александрович – младший сержант в отставке

  • Муха Василий Николаевич (посмертно) – младший сержант

  • Семиволос Владислав Олегович – старший сержант

  • Скакуненко Леонид Леонидович (посмертно) – солдат

  • Старостин Михаил Григорьевич (посмертно) – старший сержант

  • Фирсов Дмитрий Борисович (посмертно) – лейтенант

Медалью "За воинскую службу Украине" награжден:

  • Павлюк Ярослав Владимирович (посмертно) – старший сержант

Медали "Защитнику Отечества" удостоили:

  • Бебнева Станислава Максимовича – матроса.

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