Зеленський присвоїв високі нагороди 14 воїнам ЗСУ, десятьом – посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв високі військові нагороди 14 воїнам Збройних сил України. При цьому десятеро захисників були удостоєні їх посмертно.

Відповідний наказ №601/2020 глава держави підписав 29 грудня. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Зокрема, зазначається, що нагородами для Героїв вшанували їхню особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Бондарюк Володимир Володимирович (посмертно) – сержант

Волков Руслан Михайлович (посмертно) – матрос

Глущак Олег Казимирович – старший сержант у відставці

Коваленко Богдан Сергійович (посмертно) – старший солдат

Купріков Олексій Миколайович (посмертно) – солдат

Лісін Олексій Васильович (посмертно) – солдат

Лугин Ігор Олександрович – молодший сержант у відставці

Муха Василь Миколайович (посмертно) – молодший сержант

Семиволос Владислав Олегович – старший сержант

Скакуненко Леонід Леонідович (посмертно) – солдат

Старостін Михайло Григорович (посмертно) – старший сержант

Фірсов Дмитро Борисович (посмертно) – лейтенант

Павлюк Ярослав Володимирович (посмертно) – старший сержант

Бебнева Станіслава Максимовича – матроса.

Як повідомляв OBOZREVATEL: