Зеленський присвоїв високі нагороди 14 воїнам ЗСУ, десятьом – посмертно

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Воїни ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв високі військові нагороди 14 воїнам Збройних сил України. При цьому десятеро захисників були удостоєні їх посмертно.

Відповідний наказ №601/2020 глава держави підписав 29 грудня. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Зокрема, зазначається, що нагородами для Героїв вшанували їхню особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

  • Бондарюк Володимир Володимирович (посмертно) – сержант

  • Волков Руслан Михайлович (посмертно) – матрос

  • Глущак Олег Казимирович – старший сержант у відставці

  • Коваленко Богдан Сергійович (посмертно) – старший солдат

  • Купріков Олексій Миколайович (посмертно) – солдат

  • Лісін Олексій Васильович (посмертно) – солдат

  • Лугин Ігор Олександрович – молодший сержант у відставці

  • Муха Василь Миколайович (посмертно) – молодший сержант

  • Семиволос Владислав Олегович – старший сержант

  • Скакуненко Леонід Леонідович (посмертно) – солдат

  • Старостін Михайло Григорович (посмертно) – старший сержант

  • Фірсов Дмитро Борисович (посмертно) – лейтенант

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:

  • Павлюк Ярослав Володимирович (посмертно) – старший сержант

Медалі "Захиснику Вітчизни" удостоїли:

  • Бебнева Станіслава Максимовича – матроса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗбройні сили УкраїниВолодимир Зеленський