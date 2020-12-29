Зеленський надав звання "Герой України" екіпажу збитого літака МАУ

Членам екіпажу літака МАУ рейсу PS752, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана, надано звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ № 600/2020 президент Володимир Зеленський підписав 29 грудня. Про це повідомила пресслужба ОП на офіційному сайті.

Звання надали посмертно за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку, сказано в повідомленні Офісу президента.

Відповідно, Зеленський нагородив:

командира повітряного судна Володимира Гапоненка;

командира літака – пілота-інструктора Олексія Наумкіна;

другого пілота Сергія Хоменка;

старших бортпровідників Катерину Стадник та Ігоря Матькова;

бортпровідників Дениса Лихна, Марію Микитюк, Валерію Овчарук та Юлію Сологуб.

Текст указу:

Нагадаємо, що в катастрофі з літаком МАУ 8 січня загинули 176 осіб, серед яких – 11 громадян України. В Ірані через кілька днів заявили, що борт випадково було збито ракетою.

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