Зеленский прибыл в Германию и проведет переговоры с Меркель: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.

OBOZREVATEL рассказывает все, что нужно знать о встрече двух политиков. Известно, что глава Германии примет коллегу из Украины на ужине в Федеральной канцелярии. Начало встречи в понедельник, 12 июля, в 20:00.

"Темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, реализация Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", – говорится в сообщении пресс-службы Бундестага.

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Помимо Меркель, Зеленский встретится с Федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером.

Добавим, что 11 июля Зеленский встретился с премьер-министром немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, который также является главой Христианско-демократического союза. Среди прочего они обсудили необходимость поддержки следующим Федеральным правительством обретения Украиной членства в НАТО.

Президент отметил, что Германия является важным партнером нашей страны и выразил надежду, что Федеральное правительство продолжит политику поддержки Украины.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО", – отметил он.

Отметим, что ранее Зеленский говорил, что хочет обсудить с канцлером Меркель "Северный поток-2". Он уточнил, что намерен затронуть тему энергетической безопасности в контексте строительства газопровода.

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен назвала хорошим знаком, что канцлер хочет обсудить с Зеленским ряд вопросов.

Напомним, что ранее Меркель предложила провести саммит вместе с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Чем это может обернуться для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.