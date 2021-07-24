Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и назвал его главное задание. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, вручил служебное удостоверение новому главе Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Александру Литвиненко. Гарант также представил руководителя коллективу службы.

Глава государства поздравил Литвиненко с назначением на высокую должность. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал, что лично знает главу СВРУ уже два года. Он отметил, что при участии чиновника было сделано многое в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и в Институте стратегических исследований.

"Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", – сказал президент.

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Гарант отметил, что главной задачей для всех сейчас является защита территориальной целостности и суверенитета Украины. Литвиненко же сказал, что назначение на должность главы СВРУ является для него честью и вызовом, и пообещал вместе с командой оправдать доверие президента.

"Я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага – Российской Федерации, других государств", – добавил глава службы.

На церемонии присутствовали также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко.