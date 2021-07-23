Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка. Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко.

Об этом говорится на сайте главы государства. До этого Литвиненко возглавлял Национальный институт стратегических исследований (НИСИ).

В годы президентства Петра Порошенко (с 2014-го по 2019 год) Литвиненко был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2010-го по 2014 год – заместителем директора НИСИ.

Ранее Литвиненко возглавлял экспертную комиссию и департамент госбезопасности СНБО, был замначальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, советником директора Института проблем нацбезопасности СНБО и гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

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В 2002 году получил высшую научную степень доктора политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства". Диссертацию защитил в НИСИ.

Кондратюк занимал должность главы СВР с 5 июня 2020 года. По информации источников OBOZREVATEL, его увольнение связано с несколькими неудачными операциями. Наиболее резонансная из них – дело судьи Николая Чауса.

На днях стало известно, что Генпрокуратура Молдовы завершила расследование похищения Чауса в центре Кишинева. В материалах присутствуют данные представителей силовых структур Украины.

Источник утверждает, что в ближайшее время произойдет еще несколько перестановок в руководстве Службы безопасности Украины и Министерства обороны.

"Также обсуждалась замена руководителя Главного управления разведки (ГУР)", – добавил собеседник издания.

Как сообщал OBOZREVATEL,в сентябре 2019 года Зеленский назначил на должность главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Евдокимов заменил на этой должности Владислава Бухарева, который занимал ее три месяца.

Ранее Службу внешней разведки возглавлял Егор Божок. 10 апреля 2020 года он получил подозрение в рамках дела о незаконном, по мнению ГБР, назначении на должность первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Якобы тот был назначен на эту должность по указу президента без представления главы ведомства, как того требует закон Украины "О Службе внешней разведки".