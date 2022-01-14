Зеленский предложил трехсторонние переговоры с Байденом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести трехсторонние переговоры с лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Такое предложение он высказал американскому коллеге.

Об этом 14 января заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом. Саммит может состоятся в режиме видеоконференции – в таком формате Байден уже общался с Путиным 12 декабря.

Ермак отметил, что в США идею восприняли с интересом. Сейчас ожидается реакция с российской стороны.

"Мы думаем, это может сработать", – сказал глава ОП.

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Также Ермак отметил, что Киев ожидает начала консультаций с Россией, США и Германией по вопросу транзита газа через Украину.

Отметим, что Зеленский не первый раз выступает за прямые переговоры с Путиным. В середине декабря в Кремле заговорили о готовности к беседе, однако конкретики никакой не озвучили.

В начале декабря 2021 года Байден проводил переговоры с Путиным, а затем с Зеленским. Об их итогах читайте в материале OBOZREVATEL.