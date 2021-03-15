Зеленский предложил Раде ввести электронный документооборот в уголовном процессе

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит ввести в Украине электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Речь идет о законопроекте №5246 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования". В случае его принятия, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым, сообщается на сайте главы государства.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", – убежден Зеленский.

Отмечается, что благодаря принятому закону уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Также адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. Суд тоже получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

"Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны. Введение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал суды, где будет главной буква закона, а не деньги в конверте, и сообщил о реформе судопроизводства.