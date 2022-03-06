Премьер Израиля Беннет позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным: что известно

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. До этого израильский политик встречался с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Речь шла о войне, которую РФ начала против Украины. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

Разговор состоялся в субботу, 5 марта. В то же время, его детали украинский президент не рассказал. В сообщении лишь указано, что диалог между политиками продолжается.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", – отметил Зеленский.

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Ранее стало известно, что Беннет прибыл с визитом в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить прекращение огня в Украине. 2 марта он пообщался с лидерами обеих стран: как с Зеленским, так и с Путиным. Детали разговора также не разглашались.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 26 февраля в Израиле тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Демонстранты пели украинский гимн.

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