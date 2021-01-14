Зеленский поздравил украинцев со снежной зимой: ему припомнили тарифы, Буковель и вакцины. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступлением "настоящей" зимы и вызвал негативную реакцию пользователей сети.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию из окна Офиса президента на Банковой, на которой видно заснеженную улицу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Банковая. Наконец-то зима. 14 января. Теперь точно – с Новым годом", – сказано в подписи под снимком.

Facebook Владимира Зеленского.

Это вызвало негативную реакцию украинцев, которые припомнили ему отдых в Буковели; отсутствие в Украине вакцины от коронавируса, когда во многих странах, в том числе и соседних, вакцинация уже началась; а также повышение тарифов на коммунальные услуги.

Реакция украинцев на пост Зеленского.

Реакция украинцев на пост Зеленского.

Реакция украинцев на пост Зеленского.

Реакция украинцев на пост Зеленского.

Реакция украинцев на пост Зеленского.

Также отреагировал и политтехнолог Тарас Березовец.

"Владимир Александрович, беда, народ взбунтовался против тарифов на газ... - Владимир Александрович, тут Штаты санкции против Дубинского ввели... - Владимир Александрович, тут с вакциной в стране ж*па... - Ой, да что вы о скучном, посмотрите, какой снег выпал. Айда на коньках кататься!" – с иронией отметил он.

Telegram Тараса Березовца.

При этом некоторые из пользователей сети вступились за главу государства.

Некоторые вступили за президента.

Напомним, что Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали. Из-за этого по стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов.

Также Украина пока остается без вакцины от коронавируса. Ожидается, что украинцев начнут прививать в конце февраля – в начале марта. Минздрав рассматривает четыре препарата, но пока ни один из них официально не получен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото Владимира Зеленского с отдыха на курорте Буковель в Карпатах. Глава государства фотографировался там с украинцам и позировал им для селфи.