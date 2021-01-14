Зеленський привітав українців зі сніжною зимою: йому пригадали тарифи, Буковель та вакцини. Фото

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із настанням "справжньої" зими і викликав негативну реакцію користувачів мережі.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографію з вікна Офісу президента на Банковій, на якій видно засніжену вулицю (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Тепер точно – з Новим роком", – ідеться у підписі під знімком.

Facebook Володимира Зеленського.

Це викликало негативну реакцію українців, які пригадали йому відпочинок у Буковелі; відсутність в Україні вакцини від коронавірусу, коли в багатьох країнах, зокрема й сусідніх, вакцинація вже почалася; а також підвищення тарифів на комунальні послуги.

Реакція українців на пост Зеленського.

Реакція українців на пост Зеленського.

Реакція українців на пост Зеленського.

Реакція українців на пост Зеленського.

Реакція українців на пост Зеленського.

Також відреагував і політтехнолог Тарас Березовець.

"Володимире Олександровичу, біда, народ збунтувався проти тарифів на газ ... - Володимире Олександровичу, тут Штати санкції проти Дубінського ввели ... - Володимире Олександровичу, тут із вакциною в країні ср*ка ... - Ой, та що ви про нудне, подивіться, який сніг випав. Гайда на ковзанах кататися!" – з іронією зазначив він.

Telegram Тараса Березовця.

Водночас деякі з користувачів мережі заступилися за главу держави.

Дехто заступився за президента.

Нагадаємо, що Українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: газ і опалення різко подорожчали. Через це країною прокотилася хвиля стихійних протестів проти підвищення тарифів.

Також Україна поки залишається без вакцини проти коронавірусу. Очікують, що українцям почнуть робити щеплення наприкінці лютого – на початку березня. МОЗ розглядає чотири препарати, але поки жодного з них офіційно не отримано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото Володимира Зеленського з відпочинку на курорті Буковель у Карпатах. Глава держави фотографувався там з українцям і позував їм для селфі.