Зеленский пояснил, почему продолжает жить на государственной даче

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переехал с семьей жить в государственную дачу из-за соображений безопасности. Его охране нужен отдельный дом, который есть на территории госдачи.

Об этом глава государства рассказал в программе "Світське життя". По его словам, на госдаче живет как в гостинице. Однако туда перевез мебель из своего дома, который продали.

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны", – говорил Зеленский.

Также президент сказал, что сейчас рассматривает несколько вариантов своего нового жилья.

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"Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и строить новый дом", – сказал Зеленский.

Ранее жена главы государства Елена Зеленская говорила, что семья президента Украины год пыталась избежать переезда на государственную дачу в Конча-Заспе. Они сделали это лишь по требованию службы охраны украинского лидера.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский продал свой элитный коттедж под Киевом жене заместителя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя Валентине. Сумма сделки составила 12 млн гривен ($445 000).

После этого президент поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе.