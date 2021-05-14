Зеленская рассказала о золотых люстрах и мраморных ваннах на президентской госдаче

Семья президента Украины Владимира Зеленского год пыталась избежать переезда на государственную дачу в Конча-Заспе. Они сделали это лишь по требованию службы охраны украинского лидера.

Об этом заявила жена главы государства Елена Зеленская, добавив, что была и остается не в восторге от такой идеи. Она дала первое большое телевизионное интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала реакцию негативную. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны – мы ничего не можем сделать", – пояснила первая леди.

Зеленская рассказала, что они сделали в доме минимальный ремонт, ведь там везде были "золотые люстры и мраморные ванны". Все работы были выполнены за свой счет их семьи.

"Надо было сбить позолоту и покрасить в более спокойные цвета. Мебель у нас были, потому что мы переехали после того, как продали свой дом. Когда мы его оставим, там можно будет жить другой президентской семье, или, возможно, использовать ее для других целей " – сказала Зеленская.

Она добавила, что также на территории дачи есть бассейн, но он не работает. По ее словам, у них, видимо, не хватит денег, чтобы его отремонтировать.

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