Зеленский: действия российских оккупантов будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ

Украинский президент Владимир Зеленский в ночь на 12 марта выступил с новым видеообращением. В нем он, в частности, подчеркнул, что украинцы сейчас показывают всему миру, какую имеют силу, а оккупанты переходят к новой стадии террора, захватывая мэров украинских городов.

Зеленский рассказал о захваченном российско-фашистскими террористами мэре Мелитополя Иване Федорове, который мужественно защищал Украину и людей в своей общине. Президент назвал это преступлением не только против конкретного человека и не только против Украины, но и против демократии как таковой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законных местных украинских властей. Для любого демократического государства в мире понятно: законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека. Не только против конкретной общины. И не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой", – отметил Зеленский.

Видео дня

Президент Украины подчеркнул, что об этом преступлении узнают во всем мире и оккупантов будут судить, как террористов.

"Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", – заявил Зеленский.

"Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и гарантировать полную безопасность всем главам общин всего нашего государства. Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чем-то вообще разговаривать?"

Мы зададим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, вывезли в неизвестном направлении.