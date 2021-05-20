Зеленский пообещал, что его люди не заедут в госдачи: кому достанутся

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести полную ревизию фонда государственных дач, расположенных в коттеджных городках под Киевом – в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Также общественности представят концепцию того, кто там будет жить и на каких условиях.

Об этом гарант рассказал во время пресс-конференции в четверг, 20 мая. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию. При этом Зеленский отметил, что госдачи не получат люди из его окружения.

"Я попросил полную ревизию всего, они все должны уехать... Мы представим общественности концепцию пользования госдачами. Мои люди туда не заедут, обещаю", – сказал он.

При этом Зеленский добавил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в госсобственности.

Напомним, что Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В его рамках планируется установить перечень лиц, которые там проживают.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Елена Зеленская рассказала о золотых люстрах и мраморных ваннах на президентской госдаче.