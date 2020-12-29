Зеленский созвал СНБО из-за Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждался вопрос выхода из конституционного кризиса.
Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. По его информации, обсуждались дальнейшие действия в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
"Ожидается, что по итогам СНБОУ президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – написал Лещенко.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" подтвердила, что заседание СНБО прошло, на нем обсуждался конституционный кризис, а о принятых решениях сообщат позднее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ появилась информация, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.
Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора для вручения подозрения.
У президента Зеленского ответили на "давление" судей и назвали главу КСУ "неадекватным".
Офис генерального прокурора подозревает главу Конституционного суда Украины Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых его показаниях. За неявку судьи в ОГП ведомство направило ходатайство о его отстранении от должности на два месяца президенту Владимиру Зеленскому.