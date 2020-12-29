СНБО одобрил законопроект Зеленского об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 29 декабря одобрил законопроект о совершенствовании ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. После доработки Владимир Зеленский внесет его в Верховную Раду как неотложный.

Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить ответственность людей, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за непредставление декларации или недостоверную информацию в ней.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", – сказал Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность принятого ВР закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что вопрос уголовной ответственности за недостоверное декларирование должен быть решен именно так, как требует украинское общество.

По его словам, должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что чиновник не задекларировал какие-то свои состояния, и это было сделано умышленно и в значительной сумме.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержала позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", – сказал Костин.

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