Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Шария и 'Страны'

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц, принятое на последнем заседании. Меры касаются в частности блогера Анатолия Шария и главреда "Страны" Игоря Гужвы и его жены.

Соответствующий указ главы государства был подписан и вступил в силу 20 августа. Таким образом он согласовал блокировку интернет-издания "Страна", включая все его страницы в социальных сетях.

Провайдеры должны запретить доступ и к субдоменам "Страны". При этом в издании уже отреагировали на указ о блокировке их соцсетей, заявив, что без их участия сделать это якобы невозможно.

Видео дня

Напомним, что под санкции СНБО также попал народный депутат Андрей Деркач, жена Анатолия Шария Ольга и ее мать Алла Бондаренко. Срок действия всех перечисленных выше ограничительных мер – три года.

Персональные санкции предусматривают блокировку активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Новость обновляется...