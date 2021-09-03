Зеленский поддержал идею введения двойного гражданства: парламент изучает этот вопрос

Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке с его стороны идеи введения двойного гражданства для украинцев. В частности тех, которые проживают за пределами Украины.

В то же время гарант назвал этот вопрос сложным, хотя парламентарии его уже изучают. Как передает "Укринформ", мнением на этот счет он поделился на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета (штат Калифорния, США).

"Да, я за двойное гражданство. Чтобы можно было получить украинское, не теряя американское. Парламент изучает этот вопрос", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в мирное для страны время двойное гражданство не было бы проблемой. Ведь украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это могло бы ее объединить.

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"Однако это сложный вопрос, в частности из-за временной оккупации Крымского полуострова, где РФ выдает российские паспорта в течение двадцати лет. А также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов в ОРДЛО", – подчеркнул президент.

Он указал и на наличие отдельных граждан, которые паспорта других государств получат "не с очень хорошими намерениями".

По его убеждению, в этом вопросе нужен индивидуальный подход, который должен быть адаптирован для конкретных групп, стран и сообществ.

Напомним: 23 июля Зеленский указом №305/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно двойного гражданства. Согласно ему, соответствующая графа должна быть в декларациях украинских чиновников.

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