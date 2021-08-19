Зеленский перезапустил в Украине медицинскую реформу: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о реформировании медицинской системы в стране. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение было принято на заседании Совета нацбезопасности 30 июля. Соответствующие документы – указ №369 / 2021 и само решение СНБО опубликованы на сайте президента в среду, 18 августа.

Согласно документам, правительство должно до 1 декабря 2021 разработать и утвердить стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определить сроки и ответственных за исполнение, а также четкие механизмы, которые обеспечат украинцам доступ к своевременной, безопасной и качественной медицинской помощи.

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Согласно решению СНБО, в Украине с 1 января 2022 должны появиться:

индикаторы качества оказания первичной медицинской помощи,

ключевые показатели эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

условия для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, контролировать его выполнение должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в полную силу заработал второй этап медицинской реформы. Как следствие, врачи стали жаловаться на снижение зарплат и недостаток финансирования. Медики теперь еще больше стали смотреть в сторону Европы и других стран в поиске достойного заработка. Если так пойдет дальше, то украинцев просто некому будет лечить.