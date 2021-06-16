"Врачи готовятся к катастрофе": в Украине начали массово сокращать медиков и урезать им зарплаты

В Украине в полную силу заработал второй этап медицинской реформы. В результате врачи стали жаловаться на снижение зарплат и нехватку финансирования, а пациенты выстраиваются в очередь за уколами.

Медики теперь еще больше начали смотреть в сторону Европы и других стран в поиске достойного заработка. Если так пойдет дальше, то украинцев просто не будет кому лечить.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Второй этап медицинской реформы формально должен был начаться 1 апреля прошлого 2020-го, из-за эпидемии коронавируса его отсрочили на год. Самое главное изменение: все лечебные заведения второго уровня (это наши стационары и диагностические центры) должны заключить контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на определенные услуги, которые будут оплачиваться по утвержденным тарифам. Цель второго этапа реформы – платить медучреждениям за фактически выполненную работу.

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Однако медики начали бить тревогу: в больницах сотрудников сокращают, а зарплаты при этом остались прежними. После того, как в Украине снизился уровень заболеваемости коронавирусом, многие стационары и отделения, где медики получали по 300% ковидных доплат, сворачиваются. В результате врачи будут вновь получать по 10-12 тысяч.

Медсестра Сумской больницы №4 Юлия Витковская рассказывает, что в их медучреждении уже с начала года людям перестали доплачивать по 2-4 тысячи грн.

"Медики выходили на протесты, но это не помогло. Хоть больница получала финансирование от НСЗУ, людям главный врач доплачивать отказывался. Тогда в больнице нам заявили, что эти деньги решили потратить на новую компьютерную технику", – говорит она OBOZREVATEL.

Также, по ее словам, персонала в больнице серьезно не хватает. "Пациенты жалуются, что на отделение, где лежат 53 больных, только одна медсестра, которая делает уколы, ставит капельницы. Она просто не успевает за всеми. В результате человек, получающий минимальную зарплату, на работу приходит к 8 часам утра, а уходит в 10 часов вечера", – говорит Витковская.

Кроме того, сотрудники больницы говорят, что в июле денег на зарплаты в этом учреждении может и не быть. Поскольку руководство смогло заключить с НСЗУ контракты только на минимальные 6 пакетов услуг. Возможно, что часть людей придется сократить.

И такая ситуация во многих регионах страны. Например, в городской больнице №1 Ивано-Франковска врачу-офтальмологу хирургического отделения сообщили о сокращении и предложили перейти на должность медсестры с окладом в 6 тысяч гривен.

По словам главы Киевского профсоюза медработников Сергея Кубанского, после реформы все права распоряжаться деньгами и определять штат больницы переданы руководителю лечебного учреждения. Только он может решить, кого оставить работать, а кого сократить, какую зарплату назначить врачу, а какую себе и бухгалтеру.

"Теперь медицинский директор сам назначает себе зарплату в 100 тысяч гривен, а медсестре – минимальную. В больницах кто-то заключил 20 контрактов, а кто-то 6. В результате денег не хватает ни на зарплаты, ни на материалы, ни на коммуналку. Сокращают людей уже сейчас, а к концу года, если не вернется тот самый ковид, на улицу пойдет половина медиков", – говорит OBOZREVATEL медсестра со Львова Виктория.

Кубанский отмечает, что тарифы, которые дает НСЗУ, на самом деле не покрывают затрат: "Хорошие только на роды, лечение онкологии, сложные случаи в неонатологии. На все остальное тарифы очень низкие. В результате на зарплаты даже не хватает. Нет денег на оплату труда уборщиц, бухгалтера, обслуживание лифтов, канализации и т.п. Я разговаривал с врачами, все говорят, что готовятся к катастрофе в медицине".

К тому же без финансирования осталась, например, физиотерапия. Медики есть, а тарифы на процедуры не предусмотрены. В результате, чтобы сохранить эту услугу и сотрудников, придется отщипывать деньги с других направлений. Либо у нас физиотерапевтические услуги станут платными. А как правило их используют для лечения детей.

От реформы уже серьезно пострадала психиатрическая помощь в стране. Там прошли большие сокращения. Часть специалистов ушла в частную медицину, а пациенты, многие из которых не способны заработать на дорогие лекарства и лечение у частного психиатра, просто остались без помощи. Чтобы хоть как-то сохранить бесплатное лечение для таких людей, психдиспансеры пришлось присоединить к стационарам. Иначе их никто бы не финансировал и больные остались бы без поддержки.

"А в Киеве пришлось объединить в одно лечебное учреждение сразу четыре фтизиатрические больницы (тут лечат туберкулез), поскольку НСЗУ финансирует только один такой стационар на город. А местные бюджеты после реформы не имеют право финансировать муниципальные больницы", – говорит Кубанский.

Сами медики уже давно переезжают работать в другие страны. И не только в Польшу. "Я работала врачом-анестезиологом в больнице Тернопольской области. Однако с такой зарплатой выжить просто невозможно. Уехала в Турцию, работаю тут в SPA-салонах при гостиницах. В сезон моя зарплата составляет более 3 тысяч евро в месяц. Тут же со мной работает украинка, из медсестры она стала массажисткой. Тоже хорошо получает", – рассказывает Валентина Мироновская.

Сотни медсестер и врачей ищут работу за рубежом. Пандемия показала, что на самом деле в Украине очень сложная ситуация с квалифицированными специалистами.

"Осенью может снова начаться волна коронавируса. И нас снова позовут на передовую, назовут героями и станут аплодировать. Хотелось бы, чтобы о нас помнили каждый день и платили достойную зарплату. Тогда и героизма не потребуется", – резюмировал врач со Львовской области Виталий Панченко.