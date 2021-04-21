Зеленский одобрил призыв на военную службу резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1357-ІХ, о призыве на военную службу резервистов в особый период.

Как сообщает пресс-служба ОП, документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

"Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Поясним, что закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

Решение о проведении такого призыва принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определять категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

Подробно о новом законе OBOZREVATEL писал здесь.

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