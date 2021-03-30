В Україні з'явиться новий вид військової служби: в Раді підтримали законопроєкт Зеленського

Народні депутати України підтримали у другому читанні законопроєкт №3553, внесений президентом України Володимиром Зеленським. Документ передбачає запровадження у державі військової служби за призовом осіб серед резервістів в особливий період (на термін до шести місяців). У разі загострення на фронті чи порушення кордонів мобілізація відбуватиметься за добу.

Відповідне рішення було ухвалено під час позачергового пленарного засідання парламенту 30 березня, яке транслювалося на офіційному YouTube-каналі Верховної Ради. Свої голоси за законодавчу ініціативу Зеленського дали 256 парламентарів.

Розробники законопроєкту зазначили, що його мета – вдосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період.

Зокрема, планується приведення системи військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО. Наприклад, впровадження європейських принципів і підходів з одночасною автоматизацією багатьох процесів функціонування системи військового обліку в державі дозволить уникнути можливих корупційних ризиків.

Також у документі прописані такі новації:

реформування місцевих органів військового управління – на їх базі створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Удосконалення військового обліку призовників, військовозобов'язаних (зокрема – запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень).

Осучаснення засад функціонування Єдиного державного реєстру призовників , військовозобов'язаних та резервістів (йдеться про створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" ).

Передбачення трудових, освітніх та соціально-правових гарантій для громадян, які йтимуть на новий вид військової служби. Крім того, резервістам надаватиметься можливість отримувати відстрочки від призову за аналогією чинних підстав їх отримання військовозобов’язаними у разі призову під час мобілізації, на особливий період.

Удосконалення засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У законопроєкті зазначені такі її рівні:

порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку: 30-50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-850 грн), за повторне порушення – 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

Порушення законодавства про оборону , мобілізаційну підготовку та мобілізацію: на громадян – 100-200 НМДГ (1700-3400 грн); на посадових осіб – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн). Повторне порушення: на громадян – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн); на посадових осіб – 300-500 НМДГ (5100-8500 грн).

Умисне псування або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), яке спричинило їх втрату: 30-50 НМДГ (510-850 грн). Повторно: 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації , на особливий період, на військову службу за призовом осіб серед резервістів в особливий період передбачається покарання позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

За ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження , зробленого відповідним військовим комісаром, передбачається покарання у вигляді штрафу у розмірі 300-500 НМДГ або виправні роботи на строк до 2 років.

За ухилення військовозобов'язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів передбачається покарання у вигляді штрафу у розмірі 500-700 НМДГ або виправні роботи на строк до 2 років.

Законопроєктом не передбачена відповідальність за такі адмінпорушення:

неявка на виклик у військовий комісаріат.

Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці.

Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати.

Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів визначив, що в Україні на весняний призов у квітні-червні 2021 року мають прибути 14 246 новобранців. Так,у ЗСУ наберуть 6500 призовників, на службу до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, до Національної гвардії – 4646, у Держприкордонслужбу – 2500.