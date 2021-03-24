Весняний призов в Україні: Кабмін затвердив кількість призовників

В Україні на весняний призов у квітні-червні 2021 року мають прибути 14 246 новобранців.

Про це було повідомлено на засіданні уряду в середу, 24 березня. У розпорядженні Кабміну йдеться, що в Збройні сили України повинні набрати 6500 призовників. Також на службу до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646, в Держприкордонслужбу – 2500.

У документі зазначено, що на весняний призов із бюджету виділять 66 млн гривень. На одного призовника витратять 4633 гривні 13 копійок, з них:

4540 гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

93 гривні 13 копійок – для підготовки і проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу в Україні 2021 року.