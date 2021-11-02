Зеленский встретился с Байденом в Глазго и обсудил ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом. Это произошло на полях конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Шотландия).

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. По словам Зеленского, они с Байденом обсудили ситуацию на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", – заверил президент.

Напомним, 1 ноября Зеленский выступил на конференции ООН по изменению климата. В своей речи он обратил внимание на то, что из-за нарушений предоставленных нашей стране гарантий безопасности мир получил две экологические бомбы в центре Европы. Речь идет о временно оккупированных Россией частях Донбасса и Крыма.

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Как сообщал OBOZREVATEL, полноценная встреча Зеленского с Байденом состоялась 1 сентября в Вашингтоне. Президенты впервые увиделись лично.

По результатам переговоров было обнародовано совместное заявление стран, в котором среди прочего говорится о противодействии российской агрессии и обозначена позиция по "Северному потоку-2".