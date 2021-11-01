Нарушенные гарантии и экобомбы в центре Европы из-за РФ: главное из выступления Зеленского на конференции ООН по климату

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября выступил на конференции ООН по вопросам изменения климата. В своей речи глава государства обратил внимание на то, что нарушение гарантий безопасности, которые были даны нашей стране, мир получил две экологические бомбы в центре Европы.

Речь идет о временно оккупированных Россией части Донбасса и Крыме. Также он заверил, что Украина сократит выбросы парниковых газов. Трансляция выступления Зеленского велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Зеленский подчеркнул, что в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. В результате, мир получил две экологические бомбы на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму – то есть, в центре Европы.

Он пояснил, что Крым с уникальной флорой и фауной превратился в военно-морскую базу России, а на Донбассе оказались затопленными шахты, произошла деградация почвы и нехватка питьевой воды. Президент добавил, что это угроза не только для Украины, но и для всего мира.

Глава государства пообещал, что к 2030 году Украина на 65% сократит выбросы парниковых газов, а после 2060-го должна прийти к климатической нейтральности. Зеленский напомнил, что наша страна была одной из первых в Европе, которая ратифицировала Парижское соглашение.

По его словам, сейчас по объему сокращения выбросов Украина на четвертом месте среди 45 стран, подписавших рамочную конвенцию ООН. Также он отметил, что Киев поддерживает многие инициативы климатической конференции, в том числе и по вопросам лесо- и землепользования.

"Для нас важно иметь доступ к долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", – подчеркнул президент.

Напомним, что конференция ООН по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго, продлится до 12 ноября. Всего на ней выступят около 120 мировых лидеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН. Тогда глава государства затронул вопросы деоккупации Донбасса и Крыма, а также освобождение украинских пленных.