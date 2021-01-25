Украина вернулась к адаптивному карантину, локдаун завершен: что запрещено с 25 января

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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Украина вернулась к адаптивному карантину, локдаун завершен: что запрещено с 25 января

Так называемый локдаун в Украине завершился, и с понедельника, 25 января, на территории всей страны возобновился адаптивный карантин, такой режим введен до 31 марта.

OBOZREVATEL напоминает, по каким правилам теперь будут жить украинцы и подводит COVID-итоги усиленного трехнедельного карантина.

Карантин не закончен, ношение масок не отменяют

Целых 16 дней у украинцев не было возможности посещать торгово-развлекательные центры, спортзалы, кафе, бары и рестораны. Но зато могли ходить в церковь, делать стрижки и кататься в маршрутках. Да, и еще были открытыми горнолыжные курорты, где даже успел отдохнуть сам президент. Такие ограничения у нас называли локдауном, но только не рассказывайте этого европейцам, которым в этот период даже запрещали выходить из дома без уважительной причины.

На своей странице в Facebook украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с утверждением, что "эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью".

"Количество занятых коек снизилось до менее чем 30%. При этом мы увеличили койки с кислородом: с 11 тыс. в сентябре и до 55 тыс. в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – резюмировал он.

Итак, дальнейшие месяца принесут больше свободы: ТРЦ и непродовольственные магазины возобновят работу, вновь откроются заведения питания, фитнес-центры и кинотеатры. Однако масочный режим и соблюдение социальной дистанции никто не отменял.

Итак, с 25 января:

  • работа кафе и ресторанов не разрешена с 23:00 до 07:00;

  • спортзалы могут работать, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека;

  • кинотеатры могут быть заполнены не более, чем на 50%;

  • запрещено проведение утренников в образовательных учреждениях и банкетов в ресторанах;

  • под запретом дискотеки и работа ночных клубов;

  • не разрешается плановая госпитализация в медучреждения, кроме экстренных случаев;

  • запрещено проведение концертов и спортивных соревнований, если количество зрителей превышает 20 человек;

  • также запрещено посещение социальных заведений

Карантин в Украине: что запрещено с 25 января
Статистику удалось сбить и стабилизировать

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 22 января, заявил: январские каникулы нормализировали ситуацию с заражением и снизили количество случаев госпитализации больных. При этом он не исключил, что страна может вернуться к карантинным каникулам еще раз до окончания эпидемиологического сезона.

OBOZREVATEL посчитал количество заболевших, выздоровевших и умерших в Украине за время действия так называемого локдауна с 8 по 22 января:

  • Коронавирусом заболело 92,4 тысячи украинцев. Больше всего больных было 7 января – 8997 и 15 января – 8199. Меньше всего зафиксировали 18 января – 3034 инфицированных. В последние дни количество новых случаев коронавируса колеблется в пределах 4-5 тыс.

В период усиления карантина в Украине коронавирусом заболело 92,4 тысячи украинцев

  • 2305 тысяч человек умерло. Меньше всего смертей было 18 января – 67, а наиболее всего – 241 – 21 января. Правда, в Минздраве говорят, что ежедневные цифры относительно умерших не соответствуют реальным данным из-за казусов со статистикой: больницы могут подавать цифры с опозданием. А в целом в карантинный период суточная смертность не превышала 100 человек.

  • 167 тысяч человек выздоровело, что почти вдвое больше, чем заболело. Однако, как говорят, волонтеры, довольно часто из больниц выписывают кислородозависимых людей, которые позже месяцами дышат с помощью кислородных концентраторов.

Но опять же, это все официальные данные. Как на самом деле – никто знать не может. Многие ведущие эпидемиологи и инфекционисты полагают, что в Украине коронавирусом переболел едва не каждый 4-5 житель страны.

В период усиления карантина в Украине выздоровели 167 тысяч украинцев
Экономика не пережила бы локдаун в ноябре

В начале введения карантина в Минздраве честно признавались, что это не локдаун по сценарию весны, когда в стране были закрыты все, кроме магазинов, банков и заправок, а усиленные ограничения. Основная цель – сбить количество больных в феврале, когда традиционно начинается вторая эпидемиологическая волна – сезон ОРВИ и гриппа.

Немало украинских эпидемиологов критиковали такое решение украинского правительства. По их словам, карантин стоило бы ввести в октябре-ноябре, когда страну захлестнула мощная волна эпидемии. Тогда больные стояли в очереди на кислородную терапию, иногда даже дрались за глоток кислорода, а в отдельных регионах медперсонал был настолько загружен, что не успевал вывозить тела умерших.

"По расчетам министерства финансов и экономики, тогда мы не могли себе позволить выдержать локдаун именно с экономической позиции. Также мы оставили рабочим декабрь на территории всей страны, но с безусловным соблюдением правил. Чтобы все отработали декабрь и уже с 8 до 24 января пошли на жесткий карантин. Предупредили всех заранее", – объяснял министр Степанов в декабрьском интервью OBOZREVATEL.

Карантин продлится до 2023 года?

Помогли ли 16-дневные январские каникулы сдержать эпидемию коронавируса в Украине – будет известно через неделю-две. Но какой именно ситуация будет в феврале – пока неизвестно. Все настроены на новую волну, которая может быть еще более мощной. После этого – в конце марта-начале апреля эпидемия пойдет на убыль, считает ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская.

У медиков есть надежды, что из-за увеличения коллективного иммунитета пандемия коронавируса начнет утихать до конца 2021 года. Но в целом карантин в Украине может продлиться до 2023 года.

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