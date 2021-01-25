Украина вернулась к адаптивному карантину, локдаун завершен: что запрещено с 25 января

Так называемый локдаун в Украине завершился, и с понедельника, 25 января, на территории всей страны возобновился адаптивный карантин, такой режим введен до 31 марта.

OBOZREVATEL напоминает, по каким правилам теперь будут жить украинцы и подводит COVID-итоги усиленного трехнедельного карантина.

Целых 16 дней у украинцев не было возможности посещать торгово-развлекательные центры, спортзалы, кафе, бары и рестораны. Но зато могли ходить в церковь, делать стрижки и кататься в маршрутках. Да, и еще были открытыми горнолыжные курорты, где даже успел отдохнуть сам президент. Такие ограничения у нас называли локдауном, но только не рассказывайте этого европейцам, которым в этот период даже запрещали выходить из дома без уважительной причины.

На своей странице в Facebook украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с утверждением, что "эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью".

"Количество занятых коек снизилось до менее чем 30%. При этом мы увеличили койки с кислородом: с 11 тыс. в сентябре и до 55 тыс. в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – резюмировал он.

Итак, дальнейшие месяца принесут больше свободы: ТРЦ и непродовольственные магазины возобновят работу, вновь откроются заведения питания, фитнес-центры и кинотеатры. Однако масочный режим и соблюдение социальной дистанции никто не отменял.

Итак, с 25 января:

работа кафе и ресторанов не разрешена с 23:00 до 07:00;

спортзалы могут работать, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека;

кинотеатры могут быть заполнены не более, чем на 50%;

запрещено проведение утренников в образовательных учреждениях и банкетов в ресторанах;

под запретом дискотеки и работа ночных клубов;

не разрешается плановая госпитализация в медучреждения, кроме экстренных случаев;

запрещено проведение концертов и спортивных соревнований, если количество зрителей превышает 20 человек;

также запрещено посещение социальных заведений

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 22 января, заявил: январские каникулы нормализировали ситуацию с заражением и снизили количество случаев госпитализации больных. При этом он не исключил, что страна может вернуться к карантинным каникулам еще раз до окончания эпидемиологического сезона.

OBOZREVATEL посчитал количество заболевших, выздоровевших и умерших в Украине за время действия так называемого локдауна с 8 по 22 января:

Коронавирусом заболело 92,4 тысячи украинцев. Больше всего больных было 7 января – 8997 и 15 января – 8199. Меньше всего зафиксировали 18 января – 3034 инфицированных. В последние дни количество новых случаев коронавируса колеблется в пределах 4-5 тыс.

2305 тысяч человек умерло . Меньше всего смертей было 18 января – 67, а наиболее всего – 241 – 21 января. Правда, в Минздраве говорят, что ежедневные цифры относительно умерших не соответствуют реальным данным из-за казусов со статистикой: больницы могут подавать цифры с опозданием. А в целом в карантинный период суточная смертность не превышала 100 человек.

167 тысяч человек выздоровело, что почти вдвое больше, чем заболело. Однако, как говорят, волонтеры, довольно часто из больниц выписывают кислородозависимых людей, которые позже месяцами дышат с помощью кислородных концентраторов.

Но опять же, это все официальные данные. Как на самом деле – никто знать не может. Многие ведущие эпидемиологи и инфекционисты полагают, что в Украине коронавирусом переболел едва не каждый 4-5 житель страны.

В начале введения карантина в Минздраве честно признавались, что это не локдаун по сценарию весны, когда в стране были закрыты все, кроме магазинов, банков и заправок, а усиленные ограничения. Основная цель – сбить количество больных в феврале, когда традиционно начинается вторая эпидемиологическая волна – сезон ОРВИ и гриппа.

Немало украинских эпидемиологов критиковали такое решение украинского правительства. По их словам, карантин стоило бы ввести в октябре-ноябре, когда страну захлестнула мощная волна эпидемии. Тогда больные стояли в очереди на кислородную терапию, иногда даже дрались за глоток кислорода, а в отдельных регионах медперсонал был настолько загружен, что не успевал вывозить тела умерших.

"По расчетам министерства финансов и экономики, тогда мы не могли себе позволить выдержать локдаун именно с экономической позиции. Также мы оставили рабочим декабрь на территории всей страны, но с безусловным соблюдением правил. Чтобы все отработали декабрь и уже с 8 до 24 января пошли на жесткий карантин. Предупредили всех заранее", – объяснял министр Степанов в декабрьском интервью OBOZREVATEL.

Помогли ли 16-дневные январские каникулы сдержать эпидемию коронавируса в Украине – будет известно через неделю-две. Но какой именно ситуация будет в феврале – пока неизвестно. Все настроены на новую волну, которая может быть еще более мощной. После этого – в конце марта-начале апреля эпидемия пойдет на убыль, считает ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская.

У медиков есть надежды, что из-за увеличения коллективного иммунитета пандемия коронавируса начнет утихать до конца 2021 года. Но в целом карантин в Украине может продлиться до 2023 года.